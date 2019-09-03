В Шереметьево столкнулись два самолета

Столкнулись лайнеры «Аэрофлота» и Royal Flight. На борту самолета «Аэрофлота», который готовился к вылету в Пекин, находилось 229 пассажиров. Никто не пострадал. Самолет Royal Flight буксировался и был пустым

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На взлетно-посадочной полосе в аэропорту Шереметьево столкнулись два самолета, пассажиров эвакуировали. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных службах. «Лайнеры осматривают техники. Информации о пострадавших нет», — сказал собеседник агентства.

Источник РБК, знакомый с ситуацией, сообщил, что столкнулись самолеты «Аэрофлота» и Royal Flight.

«Самолет авиакомпании Royal Flight, который буксировал аэродромный тягач «Шереметьево Хэндлинг», повредил лайнер «Аэрофлота», который стоял на точке запуска и готовился к вылету в Пекин. Там было легкое соприкосновение крыльями. Водитель буксирующего устройства не смог соблюсти дистанцию», — рассказал собеседник РБК.

«Все произошло, когда наше воздушное судно буксировалось. Оно было пустое, без пассажиров. Борт выполнил рейс, стоял около телетрапа. Его необходимо было отбуксировать. В настоящий момент создана комиссия, которая займется расследованием данной ситуации», — рассказал РБК начальник отдела корпоративных коммуникаций Royal Flight Максим Курашвили.