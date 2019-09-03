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Евро/Доллар $1,08 (-1,54%) прогноз Goldman Sachs к 03.12.19 Купить
Сургутнефтегаз ₽41,97 (+18,88%) прогноз Уралсиб к 03.09.20 Купить
Селигдар ₽10 (+7,53%) прогноз QBF к 02.09.20 Купить
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В Шереметьево столкнулись два самолета
Столкнулись лайнеры «Аэрофлота» и Royal Flight. На борту самолета «Аэрофлота», который готовился к вылету в Пекин, находилось 229 пассажиров. Никто не пострадал. Самолет Royal Flight буксировался и был пустым

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На взлетно-посадочной полосе в аэропорту Шереметьево столкнулись два самолета, пассажиров эвакуировали. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных службах. «Лайнеры осматривают техники. Информации о пострадавших нет», — сказал собеседник агентства.

Источник РБК, знакомый с ситуацией, сообщил, что столкнулись самолеты «Аэрофлота» и Royal Flight.

«Самолет авиакомпании Royal Flight, который буксировал аэродромный тягач «Шереметьево Хэндлинг», повредил лайнер «Аэрофлота», который стоял на точке запуска и готовился к вылету в Пекин. Там было легкое соприкосновение крыльями. Водитель буксирующего устройства не смог соблюсти дистанцию», — рассказал собеседник РБК.

«Все произошло, когда наше воздушное судно буксировалось. Оно было пустое, без пассажиров. Борт выполнил рейс, стоял около телетрапа. Его необходимо было отбуксировать. В настоящий момент создана комиссия, которая займется расследованием данной ситуации», — рассказал РБК начальник отдела корпоративных коммуникаций Royal Flight Максим Курашвили.

В пресс-службе Шереметьево РБК сообщили, что инцидент произошел в 15:53 мск, Boeing 777 авиакомпании Royal Flight без пассажиров на борту в процессе буксировки задел крылом законцовку крыла A330 «Аэрофлота». В аэропорту отметили, что буксировка производилась по рулежной дорожке за пределами взлетно-посадочной полосы. На борту самолета «Аэрофлота» находилось 229 пассажиров. Авиакомпания планирует отправить пассажиров рейса резервным бортом в 18:00 мск по маршруту Москва — Пекин. В «Аэрофлоте» РБК сообщили, что планируемое время вылета 18:45 мск, пассажиры обеспечиваются всем необходимым.

24 августа в Шереметьево автомобиль наземных служб столкнулся со стоявшим на стоянке самолетом. В момент инцидента пассажиров и экипажа в самолете не было. Источник РБК, знакомый с ситуацией, добавил, что речь идет о самолете А321 «Аэрофлота». Он был поврежден погрузчиком, принадлежащим компании «Шереметьево Хэндлинг». За рулем погрузчика находился стажер.

Авторы: Константин Ткаченко, Александра Юшкявичюте
Теги: Шереметьево, взлетно-посадочная полоса, новости РБК
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