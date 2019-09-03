Пассажир опубликовал видео с места столкновения самолетов в Шереметьево

В Сети появилось видео с места столкновения двух самолетов в Шереметьево. Видео, снятое пассажиром одного из поврежденных в столкновении самолетов, было опубликовано в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: Москва с огоньком | Новости Москвы / ВКонтакте

Ранее о том, что в аэропорту Шереметьево столкнулись два самолета, сообщал ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах. По его словам, информации о пострадавших не поступало, пассажиры эвакуированы, а самолет осматривают техники.

По данным «РИА Новости», самолеты компаний «Аэрофлот» и Royal Flight зацепились крыльями на взлетно-посадочной полосе и нанесли друг другу незначительные повреждения. РБК направил запрос в пресс-службу аэропорта и в пресс-службы авиакомпаний.