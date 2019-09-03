Прокуратура начала проверку после столкновения самолетов в Шереметьево

Прокуратура начала проверку после столкновения самолетов в Шереметьево

Транспортная прокуратура начала проверку после столкновения двух самолетов в Шереметьево и по ее итогам даст оценку действиям должностных лиц аэропорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерину Короткову.

«В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц подразделений аэропорта и авиакомпании, отвечающих за соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности полетов», — отметила она.

Помимо этого надзорное ведомство проверит соблюдение авиакомпаниями прав пассажиров при осуществлении перевозки.