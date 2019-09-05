Самолет ВВС Великобритании пролетел у границ Псковской области

Самолет радиоэлектронной разведки Военно-воздушных сил Великобритании совершил полет вдоль границы Ленинградской и Псковской областей. Это следует из данных сервиса слежения PlaneRadar в Twitter.

По данным ресурса, в 15:45 мск Bombardier Global Express Sentinel R.1 с региональным номером ZJ692 пересек воздушное пространство Литвы. После его заметили в воздушном пространстве Латвии и Эстонии.

В середине августа беспилотник Военно-воздушных сил США RQ-4A провел полет над линией разграничения сторон в Донбассе и у берегов Крыма. По данным Минобороны, за прошедшую неделю воздушную разведку вели 27 летательных аппаратов.

Минобороны России сообщало о переброске двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 на аэродром Анадырь у морской границы с США. Целью учений называлась отработка задач по перебазированию на оперативные аэродромы, а также полетов с выполнением дозаправки в воздухе.