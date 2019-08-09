Британские ЧВК покинули Персидский залив из-за угроз Ирана

Британские охранные фирмы сняли своих сотрудников с судов в Персидском заливе из-за опасений, что Иран может попытаться захватить граждан Великобритании. Об этом пишет The Financial Times.

Так, представители крупнейшей британской компании в этом секторе Ambrey, а также Службы морской безопасности (MAST) заявили, что заменили граждан Великобритании сотрудниками из других стран.

Конфликт Великобритании и Ирана развернулся после задержания иранского танкера Grace 1 в британском владении Гибралтар. Власти Великобритании и Гибралтара объяснили инцидент тем, что судно перевозило нефть в Сирию. 19 июля Иран задержал танкер Stena Impero, шедший под британским флагом в Ормузском проливе. На борту судна находились 23 человека, в том числе трое россиян. В Тегеране утверждают, что танкер задержан из-за несоблюдения международных норм судоходства.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что, если танкер не будет освобожден, Иран столкнется с серьезными последствиями. Президент Ирана Хасан Роухани указал на то, что Stena Impero может быть освобожден только в случае, если Лондон вернет иранский танкер, захваченный в Гибралтарском проливе.

Ормузский пролив соединяет Оманский и Персидский заливы, северное побережье пролива принадлежит Ирану, южное — ОАЭ и Оману. Через пролив ежедневно переправляют 17 млн барр. нефти или около 20% мировых запасов.