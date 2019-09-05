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Доллар/Рубль ₽68,6 (+3,59%) прогноз Промсвязьбанк к 04.03.20 Купить
VEON $3,55 (+42%) прогноз Ренессанс Капитал к 03.09.20 Купить
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Финансы ,  
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Mastercard прекратила работу с банком венесуэльской армии

Система Mastercard прекратила обслуживание банка Боливарианских национальных вооруженных сил (Banfanb). Письмо организации опубликовано в Twitter финансовой структуры венесуэльской армии.

Письмо адресовано консорциуму Credicard, организации, которая предоставляет в Венесуэле услуги по платежному обслуживанию нескольким государственным и частным банкам. В документе поясняется, что это решение стало следствием санкций, наложенных на венесуэльские структуры Минфином США. Эти ограничения «запрещают Mastercard вести дела с некоторыми правительствами, в определенных странах или с определенными людьми/организациями», пояснили в Mastercard.

Помимо банка вооруженных сил Венесуэлы под такое же ограничение попал Сельскохозяйственный банк страны (BAV). Работа с этими двумя банками не прекращается полностью, а приостанавливается, что означает, что в случае изменения ситуации в стране обслуживание может быть возобновлено.

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В мае венесуэльское издание Banca y Negocios со ссылкой на резолюцию ЦБ страны писало, что в Венесуэле к концу января 2020 года хотят отказаться от операций по кредитным и дебетовым картам Visa, Mastercard и Maestro. Причиной стало готовящееся отключение финансовой инфраструктуры страны от американских платежных систем из-за санкций. О подобном сценарии в середине марта Reuters сообщал неназванный высокопоставленный американский чиновник. Власти США, по его словам, на тот момент планировали запретить Visa, Mastercard и другим платежным системам операции в Венесуэле.

Теги: Mastercard, банк, санкции
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