В Венесуэле решили отказаться от операций по картам Visa и Masterсard

В Венесуэле решили отказаться от операций по картам Visa и Masterсard

Такое указание регуляторов получили венесуэльские банки, выяснила газета Banca y Negocios. Меры, по ее данным, принимаются в ответ на действия США, которые планировали запретить Visa и Mastercard работать в южноамериканской стране

Фото: Wil Riera / Bloomberg

Центральный банк Венесуэлы совместно с управлением банковского надзора при Минфине страны SUDEBAN (регулятор банковского сектора) решили запустить собственную платежную систему и полностью приостановить операции с Visa, Mastercard и Maestro к концу января 2020 года. Об этом со ссылкой на соответствующую резолюцию венесуэльского ЦБ сообщает издание Banca y Negocios, на него ссылаются также портал El Pitazo и телеканал NTN24.

Документ, о котором идет речь, по информации Banca y Negocios, был выпущен еще 16 мая. Он предполагает, что операции по дебетовым картам указанных платежных систем должны быть прекращены в Венесуэле уже с 30 ноября, а по кредитным — с 30 января 2020 года.

Помимо этого, продолжает Banca y Negocios, банкам боливарианской республики предписано сформировать собственную «суверенную» систему платежей путем расширения использования биометрической идентификации.

На то, чтобы предоставить властям конкретный план и сроки выполнения этих положений, каждому банку дается десять рабочих дней начиная со дня подписания документа, уточняет издание, замечая, что в целом на реализацию программы отводится два месяца. Этот период отсчитывается от «даты получения» указаний кредитными организациями.

Подобные меры, замечает Banca y Negocios со ссылкой на документ венесуэльского регулятора, принимаются в ответ на американские санкции США. Этот шаг предпринят на фоне ожидаемых попыток администрации США вынудить Visa и Mastercard прекратить работу с венесуэльскими банками.

О подобном сценарии в середине марта Reuters сообщал неназванный высокопоставленный американский чиновник. Власти США, по его словам, на тот момент планировали запретить Visa, Mastercard и другим платежным системам операции в Венесуэле. Подобный шаг, указывал собеседник агентства, стал бы еще одной попыткой Вашингтона усилить давление на режим президента Николаса Мадуро.