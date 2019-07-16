Bloomberg узнал об идее Венесуэлы перейти на российский аналог SWIFT

Под санкциями оказалась и венесуэльская государственная нефтегазовая компания PDVSA, ее «дочке» в США, Citgo Petroleum, разрешили продолжить работу, однако все полученные средства она должна оставлять на заблокированных счетах, к которым нет доступа у Мадуро. Условием снятия санкций в Вашингтоне называли передачу контроля над PDVSA оппозиции Венесуэлы.

Российский аналог SWIFT был создан в 2014 году, он получил названия Система передачи финансовых сообщений (СПФС). Ее первым зарубежным участником стал белорусский Белгазпромбанк, принадлежащий «Газпрому» и Газпромбанку, вторым — Евразийский банк Казахстана. Всего участников СПФС более 400, систему создали из-за угрозы отключения России от SWIFT.