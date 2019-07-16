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Johnson & Johnson $157 (+18,32%) прогноз BMO Capital Markets к 16.04.20
НЛМК ₽169,44 (+8,62%) прогноз Альфа-Банк к 16.07.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,53%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
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Bloomberg узнал об идее Венесуэлы перейти на российский аналог SWIFT
Власти Венесуэлы изучают возможность подключения к российскому аналогу SWIFT, в случае если США введут новые санкции и отключат страну от системы
Фото: Marco Bello / Reuters

Правительство Венесуэлы изучает возможность присоединения к российскому аналогу SWIFT — Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ, пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией.

По данным агентства, представители Центробанка Венесуэлы запросили информацию у российских коллег по поводу подключения на случай, если санкции приведут к отключению страны от SWIFT. Представители центробанков России и Венесуэлы не ответили на запросы агентства. SWIFT отказалась от комментариев.

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К российскому аналогу SWIFT присоединился второй иностранный банк

РБК направил запрос в пресс-службу Центробанка.

США неоднократно вводили санкции против компаний, чиновников и силовиков Венесуэлы. В Вашингтоне считают законным президентом Венесуэлы Хуана Гуаидо, главу местного парламента, объявившего себя временным главой государства вместо Николаса Мадуро.

Под санкциями оказалась и венесуэльская государственная нефтегазовая компания PDVSA, ее «дочке» в США, Citgo Petroleum, разрешили продолжить работу, однако все полученные средства она должна оставлять на заблокированных счетах, к которым нет доступа у Мадуро. Условием снятия санкций в Вашингтоне называли передачу контроля над PDVSA оппозиции Венесуэлы.

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США ввели санкции против Главного управления контрразведки Венесуэлы

Российский аналог SWIFT был создан в 2014 году, он получил названия Система передачи финансовых сообщений (СПФС). Ее первым зарубежным участником стал белорусский Белгазпромбанк, принадлежащий «Газпрому» и Газпромбанку, вторым — Евразийский банк Казахстана. Всего участников СПФС более 400, систему создали из-за угрозы отключения России от SWIFT.

Авторы: Юлия Выродова, Константин Нагаев, Любовь Порываева
Теги: SWIFT, Венесуэла
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