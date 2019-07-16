Bloomberg узнал об идее Венесуэлы перейти на российский аналог SWIFT

Правительство Венесуэлы изучает возможность присоединения к российскому аналогу SWIFT — Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ, пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией.
По данным агентства, представители Центробанка Венесуэлы запросили информацию у российских коллег по поводу подключения на случай, если санкции приведут к отключению страны от SWIFT. Представители центробанков России и Венесуэлы не ответили на запросы агентства. SWIFT отказалась от комментариев.
РБК направил запрос в пресс-службу Центробанка.
США неоднократно вводили санкции против компаний, чиновников и силовиков Венесуэлы. В Вашингтоне считают законным президентом Венесуэлы Хуана Гуаидо, главу местного парламента, объявившего себя временным главой государства вместо Николаса Мадуро.