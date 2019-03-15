Reuters сообщил о планах США наказать Visa и Mastercard из-за Венесуэлы

Администрация США рассматривает новый пакет ограничений против Венесуэлы. В случае принятия он может запретить Visa, Mastercard и другим платежным системам осуществлять операции в Боливарианской Республике, выяснил Reuters

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

США рассматривают возможность введения финансовых санкций, которые запретили бы Visa Inc., Mastercard Inc. и другим финансовым учреждениям обрабатывать и проводить операции в Венесуэле. Об этом Reuters рассказал неназванный высокопоставленный чиновник из администрации американского лидера Дональда Трампа.

Подобный шаг, по его словам, станет еще одной попыткой усилить давление на режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро. «Цель этих санкций — продолжать лишать незаконный режим Мадуро доступа к средствам и возможности воровать у венесуэльцев», — добавил собеседник агентства. Ограничения, если они будут введены, будут нацелены на венесуэльскую элиту и лояльные главе Боливарианской Республики группы (например, военных), указал чиновник.

Министерство информации Венесуэлы на просьбу Reuters прокомментировать ситуацию оперативно не ответило.

После того как в январе глава венесуэльского нацсобрания Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом, а многие западные страны, в том числе США, его поддержали, администрация Трампа приняла уже несколько пакетов санкций в отношении правительства Мадуро, его политических союзников и венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA. Позднее Вашингтон пригрозил Каракасу еще более жесткими меры.