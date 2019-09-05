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Доллар/Рубль ₽68,6 (+3,59%) прогноз Промсвязьбанк к 04.03.20 Купить
VEON $3,55 (+42%) прогноз Ренессанс Капитал к 03.09.20 Купить
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Захарова назвала продление санкций деструктивным для самого ЕС

Продление санкций Евросоюза против России станет контрпродуктивным для самого ЕС, считаем официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Об этом она заявила журналистам на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке, передает ТАСС.

«Фарс заключается в том, что все уже даже не в кулуарах, а публично говорят о том, что это деструктивно, а, по сути, разорительно для самого Евросоюза, которому предстоит сейчас немало трудностей в связи с Brexit, с другими процессами, которые там проходят», — сказала Захарова.

Россия по-прежнему считает ограничительные меры нелегитимными, добавила она. «Но решение было Евросоюза, хотя и продавленное Вашингтоном. Думаю, они сами должны ответить на вопрос, зачем им это надо и сколько это будет продолжаться», — сказала Захарова.

Политика
В ЕС договорились продлить антироссийские санкции еще на полгода

4 сентября в пресс-службе Евросовета сообщили, что ЕС договорился на шесть месяцев, до 15 марта 2020 года, продлить индивидуальные санкции против российских физлиц и организаций. Меры введены за «действия, ставящие под угрозу территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины». Они включают в себя заморозку активов и ограничения на въезд на территорию ЕС. На данный момент они касаются 170 физических и 44 юридических лиц.

В июне Совет Евросоюза продлил экономические санкции против России до 31 января 2020 года. Эти ограничения направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы. В МИДе решение ЕС назвали «неконструктивными играми».

Теги: Мария Захарова, санкции, Евросоюз
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