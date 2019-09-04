Лавров прокомментировал слова о «стуке со дна» в международных отношениях

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о стабильном осложнении современных международных отношений. Об этом он сообщил в интервью изданию «Известия».

«Есть на этот счет много различных высказываний насчет того «дна», которое было достигнуто, потом, «со дна постучали», как вы знаете... Я бы сказал так, что международные отношения продолжают стабильно осложняться», — заявил министр. Лавров отметил, что США совместно со своими союзниками проводят курс на подрыв международно-правовой системы, которая сложилась после Второй мировой войны, включая договоренности в сфере стратегической стабильности и контроля над вооружениями.

По словам министра, западные страны все меньше используют термин «международное право», предпочитая говорить о порядке, основанном на правилах, которые «изобретают каждый раз под свои нужды». В этой связи Лавров отметил необходимость поиска сохраняющихся опор, назвав важнейшей из них Устав Организации Объединенных Наций (ООН).

Глава МИД также высоко оценил стабилизирующее влияние G20, отметив, что заинтересованность стран Запада в «Большой двадцатке» отражает признание ими новых реалий полицентричного мира.

Ранее Лавров говорил о неактуальности другого международного объединения — «Большой восьмерки». По его словам, Москва успешно работает в других форматах, включая G20, ООН, БРИКС и ШОС.