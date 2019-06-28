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Политика ,  
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Лавров заявил о понимании Россией и США необходимости в сотрудничестве

Россия и США видят необходимость в совместном сотрудничестве, что подтверждают две встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа в Гамбурге в 2017 году, в Хельсинки в 2018-м и телефонные разговоры. Так, передает ТАСС, министр иностранных дел Сергей Лавров высказался по поводу встречи Путина и Трампа утром 28 июня во время саммита G20 в Осаке.

«Я бы не сказал, что отношение изменилось, потому что все встречи [на высшем уровне], которые были между Россией и США, начиная с Гамбурга в 2017 году, Хельсинки в 2018-м, телефонные разговоры по тону были очень конструктивны. Мы прекрасно понимаем, что Россия и США должны сотрудничать», — сказал Лавров.

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Встреча Путина и Трампа на G20 в Осаке. Главное

На вопрос корреспондента «России 24» о том, какая атмосфера была на встрече, он ответил «конструктивная». «Подтверждено и даже инициировано желание обсуждать широкий спектр проблем — от экономики до стратегической стабильности. Мы подтвердили наши инициативы, которые были представлены в этих вопросах в Гамбурге и в прошлом году в Хельсинки. Президент США Дональд Трамп сказал, что его сотрудники, которые присутствовали на беседе, получат поручения заниматься этими вопросами со своими московскими коллегами», — добавил Лавров.

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Белый дом сообщил об итогах встречи Трампа с Путиным

Полноформатная встреча Путина и Трампа началась в 14:00 по местному времени (08:00 мск) и продлилась полтора часа. Изначально в Кремле на нее отводился час. Как сообщил Лавров, в ходе переговоров главы государств обсуждали вопросы стратегической стабильности, затронули ситуацию в Сирии и на Украине.

Теги: Владимир Путин, Дональд Трамп, встреча, сотрудничество
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