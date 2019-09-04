США изучат идею дать Ирану кредит в обмен на исполнение ядерной сделки

США изучают предложение президента Франции Эмманюэля Макрона предоставить Ирану кредитную линию на $15 млрд, чтобы сохранить Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе (СВПД). Об этом сообщил постоянный представитель США при Европейском союзе Гордон Сондлэнд на брифинге в Брюсселе, передает корреспондент РБК.

«Что касается инициативы Макрона по кредиту для Ирана, правительство США изучает это. <...> Вопрос кредитной линии изучается, и на данный момент никаких других комментариев нет», — заявил Сондлэнд. Он также напомнил, что политика США в отношении Ирана заключается в поддержании постоянного давления на страну.

Ранее замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи назвал условия возвращения к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе (СВПД, также известен как ядерная сделка).

По его словам, Тегеран вернется к соблюдению условий соглашения, если сможет продавать свою нефть или получит кредит в размере $15 млрд — «эквивалент данного количества нефти». В противном случае страна продолжит сокращать свои обязательства.