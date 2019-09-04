СК возбудил дело после гибели в Турции пятилетней россиянки

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели пятилетней россиянки в отеле в Турции. Сообщение размещено на сайте управления СК по Архангельской области.

«По предварительным данным, 3 сентября 2019 года в дневное время девочка купалась в бассейне одного из отелей поселка Окурджалар на территории Турецкой Республики и утонула», — говорится в сообщении ведомства. Дело открыто по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

О гибели девочки стало известно 3 сентября. Как сообщила РБК пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова, речь идет о бассейне на территории отеля Maya World Beach в курортной зоне Окурджалар в Аланье. Девочку вытащили из воды и доставили в больницу, однако спасти ее медикам не удалось.

Мать погибшей рассказывала, что не видела, как девочка оказалась на горке в бассейне без спасательного круга, а также заявила, что в отеле не было камер наблюдения и спасателей.