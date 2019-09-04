Следователи начали проверку после гибели девочки в бассейне в Турции

Управление Следственного комитета по Архангельской области начало доследственную проверку после гибели девочки из России во время купания в Турции. Сообщение опубликовано на сайте СК.

По данным следствия, днем 3 сентября пятилетняя девочка купалась в бассейне отеля и утонула. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. Уточняется, что проверка организована по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина.

Ранее о смерти девочки РБК сообщила пресс-атташе посольства в Анкаре Ирина Касимова. По ее словам, трагедия произошла в бассейне отеля Maya World Beach, расположенного в курортной зоне Окурджалар. Россиянку доставили в ближайшую больницу, но спасти ее не удалось. Мать погибшей утверждала, что в отеле не было спасателей и камер видеонаблюдения.

Это не первый инцидент с российскими туристами в Турции за последнее время. В конце августа умерла 12-летняя девочка, чья рука застряла в сливной трубе бассейна в Бодруме. Она получила тяжелые травмы и впала в кому, после чего больше недели врачи пытались бороться за ее жизнь.