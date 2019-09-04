Экс-глава МИД Австрии назвала беседы с Путиным «вдохновляющими»

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль рассказала в интервью «РИА Новости» о «вдохновляющих разговорах» с президентом России Владимиром Путиным.

По ее словам, Путин всегда «великодушно находил время для двусторонних дискуссий». Кнайсль уточнила, что следующая встреча с российским лидером «зависит от его расписания». «Это очень вдохновляет, когда удается с кем-нибудь обсудить геополитику и истинное ее значение, увидеть целую картину происходящего», — сказала она.

Бывший министр добавила, что проводила «лишь несколько встреч» с российским руководством. «Это было очень вдохновляюще для меня и очень щедро со стороны господина Путина уделить этому время», — отметила она.

Кнайсль также заявила, что любит творчество писателя Льва Толстого, ей бы хотелось посмотреть Россию за пределами крупных городов. По ее словам, во время поездки в Москву она «считала своим долгом побывать в Ясной Поляне».