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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
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Экс-глава МИД Австрии раскрыла детали приглашения Путина на свою свадьбу
По словам Карин Кнайсль, она взяла стопку приглашений для коллег из правительства на открытие выставки в Вене. В тот день президент Австрии Александр Ван дер Беллен принимал российского коллегу Владимира Путина
Фото: Алексей Дружинин / ТАСС

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль сообщила подробности того, как обстояло дело с приглашением на ее свадьбу президента России Владимира Путина. Об этом она рассказала в интервью австрийскому телеканалу Puls 4.

По словам Кнайсль, приглашение российскому президенту было направлено во время его визита в Вену в июне 2018 года. Его доставили из типографии ровно в тот день, когда Путина принимал президент Австрии Александер Ван дер Беллен по случаю открытия выставки в Музее истории искусств в Вене. Тогда на мероприятие Кнайсль взяла стопку приглашений, чтобы раздать их коллегам из правительства. Однако у нее осталось одно приглашение, которое бывший министр решила вручить российскому президенту.

«У меня осталось одно приглашение в руках, и я спросила своего мужа, что он думает, если мы отдадим последнее Путину, чтобы разделить с ним радость», — уточнила Кнайсль. Она отметила, что для нее было совершенно неожиданным, что Путин примет приглашение на свадьбу.

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СМИ опубликовали видео тоста и танца Путина на свадьбе главы МИД Австрии

Свадьба Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера состоялась 18 августа 2018 года. Владимир Путин посетил свадьбу в качестве гостя. Президент России подарил молодоженам тульский самовар, старинную масловыжималку и картину. Особым подарком стало выступление Кубанского казачьего хора. На свадьбе Путин станцевал с Кнайсль танец, а также произнес тост на немецком языке.

На свадьбе также присутствовали многие политики, в том числе тогдашний канцлер Австрии Себастьян Курц, с которым Путин провел во время торжества краткие переговоры.

Автор: Ксения Аскерова
Теги: Владимир Путин, свадьба, Австрия, приглашение
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