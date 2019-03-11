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Политика ,  
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Глава МИД Австрии рассказала о первой встрече с Путиным
Первая встреча главы МИД Австрии Карин Кнайсль с Путиным состоялась еще в 2001 году, в период ее работы журналистом. Рассказала она и о теплых отношениях с Сергеем Лавровым — с российским министром Кнайсль устраивала перекуры
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Глава МИД Австрии Карина Кнайсль в интервью «Коммерсанту» рассказала о первой встрече с Владимиром Путиным в 2001 году и о судьбе ретро-автомобиля, на котором на свадьбе австрийского министра расписался российский президент.

«Я впервые встретила Владимира Путина, еще когда работала журналисткой в 2001 году, на первой встрече Путина и Буша в Любляне. У нас были беседы, обмен мнениями. Иначе он вряд ли бы принял приглашение», — рассказала она.

Свадьбу Карин Кнайсль в августе 2018 года российский президент посетил по пути на встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Владимир Путин расписался на автомобиле Volkswagen «Жук», который был подарен новобрачным. Эта машина позднее была продана на благотворительном аукционе за €20 тыс. «В конце года у нас проводится традиционный телемарафон — аукцион «Свет в темноте». И как раз там был продан ретро-автомобиль Volkswagen «Жук» с нашей свадьбы. Он не принадлежал нам, мы получили его на время нашей свадьбы, а в день праздника сообщили гостям, что хотим затем передать его на благотворительные цели», — рассказала Кнайсль.

По ее словам, полученные средства были переданы реабилитационному центру для детей с тяжелыми физическими и психологическими травмами. В этом центре детям помогают с помощью иппотерапии — занятиями с лошадьми. «Я сама увлеченная наездница, держу лошадей, и думаю, что даже для взрослого здорового человека верховая езда — способ вернуть себе душевное равновесие», — добавила Кнайсль.

Глава МИД Австрии отметила, что ее коллеги в странах ЕС не критиковали ее публично за приглашение, отправленное российскому президенту. «Я оказалась под градом критики, но не со стороны коллег—министров иностранных дел других стран, а со стороны СМИ», — добавила она.

Рассказала Кнайсль и о сложившихся у нее личных отношениях с главой МИД России Сергеем Лавровым. Она призналась, что у нее были совместные перекуры с главой российской дипломатии. «После совместного обеда, когда Лавров закурил, я тоже выкурила с ним сигарету. Не знаю, правда ли, но в службе протокола мне сказали, что это то ли единственный, то ли редкий случай, когда гость курил с ним вместе. И тут в Вене мы выкурили пару сигарет — такое тоже связывает. Я редко курю, только в особенные моменты и когда я чувствуют себя легко и комфортно», — рассказала Кнайсль.

В интервью Кнайсль затронула и вопросы полититического и экономического сотрудничества с Россией. Говоря о газопроводе «Северный поток-2» она выразила поддержку позиции Германии, отстаивающей строительство трубопровода из России. «Я придерживаюсь здесь позиции, которую госпожа Меркель сформулировала еще по поводу первой ветки «Северного потока»: газопроводы строятся не для того, чтобы кого-то позлить, а потому что есть спрос на газ», — пояснила она.

Карин Кнайсль занимает пост главы МИД Австрии с 2017 года. В ноябре власти страны объявили, что в штабе армии более 20 лет работал агент российских спецслужб: он служил на «незаметном посту» и передавал Москве информацию, получив €300 тыс. за свою работу. После этого Кнайсль отменила запланированный на начало декабря визит в Россию.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Австрия, Владимир Путин
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