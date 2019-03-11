Глава МИД Австрии рассказала о первой встрече с Путиным

Первая встреча главы МИД Австрии Карин Кнайсль с Путиным состоялась еще в 2001 году, в период ее работы журналистом. Рассказала она и о теплых отношениях с Сергеем Лавровым — с российским министром Кнайсль устраивала перекуры

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Глава МИД Австрии Карина Кнайсль в интервью «Коммерсанту» рассказала о первой встрече с Владимиром Путиным в 2001 году и о судьбе ретро-автомобиля, на котором на свадьбе австрийского министра расписался российский президент.

«Я впервые встретила Владимира Путина, еще когда работала журналисткой в 2001 году, на первой встрече Путина и Буша в Любляне. У нас были беседы, обмен мнениями. Иначе он вряд ли бы принял приглашение», — рассказала она.

Свадьбу Карин Кнайсль в августе 2018 года российский президент посетил по пути на встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Владимир Путин расписался на автомобиле Volkswagen «Жук», который был подарен новобрачным. Эта машина позднее была продана на благотворительном аукционе за €20 тыс. «В конце года у нас проводится традиционный телемарафон — аукцион «Свет в темноте». И как раз там был продан ретро-автомобиль Volkswagen «Жук» с нашей свадьбы. Он не принадлежал нам, мы получили его на время нашей свадьбы, а в день праздника сообщили гостям, что хотим затем передать его на благотворительные цели», — рассказала Кнайсль.

По ее словам, полученные средства были переданы реабилитационному центру для детей с тяжелыми физическими и психологическими травмами. В этом центре детям помогают с помощью иппотерапии — занятиями с лошадьми. «Я сама увлеченная наездница, держу лошадей, и думаю, что даже для взрослого здорового человека верховая езда — способ вернуть себе душевное равновесие», — добавила Кнайсль.

Глава МИД Австрии отметила, что ее коллеги в странах ЕС не критиковали ее публично за приглашение, отправленное российскому президенту. «Я оказалась под градом критики, но не со стороны коллег—министров иностранных дел других стран, а со стороны СМИ», — добавила она.