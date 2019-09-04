Мадуро анонсировал проведение военных учений на границе с Колумбией

Вооруженные силы Венесуэлы с 10 по 28 сентября проведут масштабные учения на границе с Колумбией. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Трансляция его выступления велась на странице в Twitter.

Он также приказал стратегическому командованию и приграничным военным подразделениям на границе объявить «оранжевый уровень угрозы в связи с опасностью агрессивной действий со стороны Колумбии».

По словам Мадуро, военная активность в настоящее время необходима для того, чтобы страна «сохранила безопасность, мир и спокойствие». «Правительство Колумбии хочет не мира, а войны, оно желает насилия. Очень жаль. Колумбия теперь объявляет Венесуэлу инициатором 70-летней войны в Колумбии, несмотря на мирные договоренности», — добавил он.

В конце февраля власти Венесуэлы закрыли границу с Колумбией, когда с колумбийской территории должен был прибыть гуманитарный конвой. Тогда в Каракасе заявляли, что в грузовике с гумпомощью находились элементы для изготовления оружия. В начале июля Мадуро объявил об открытии границы.