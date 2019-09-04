Премьер-министр Индии прибыл во Владивосток и написал твит на русском

Премьер-министр Индии прибыл во Владивосток и написал твит на русском

Премьер-министр Индии Нарендра Моди по прибытии во Владивосток опубликовал в своем аккаунте в соцсети Twitter сообщение на русском языке.

«Прибыл в столицу российского Дальнего Востока, являющуюся перекрестком динамичного региона. С нетерпением жду участия в разных мероприятиях в ходе короткого, но важного визита», — написал он.

Во Владивостоке Моди примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет с 4 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. В программе его официального визита в Россию также встреча с президентом страны Владимиром Путиным. В частности, стороны планируют посетить судостроительный комплекс «Звезда».