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ГАЗ ₽495 (+16,2%) прогноз Альпари к 03.09.20 Купить
Татнефть ₽649,5 (+1,29%) прогноз БКС к 26.09.19 Купить
Евро/Доллар $1,08 (-1,55%) прогноз Goldman Sachs к 03.12.19 Купить
Сургутнефтегаз ₽41,97 (+18,23%) прогноз Уралсиб к 03.09.20 Купить
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ВЭФ-2019 ,  
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Премьер-министр Индии прибыл во Владивосток и написал твит на русском

Премьер-министр Индии Нарендра Моди по прибытии во Владивосток опубликовал в своем аккаунте в соцсети Twitter сообщение на русском языке.

«Прибыл в столицу российского Дальнего Востока, являющуюся перекрестком динамичного региона. С нетерпением жду участия в разных мероприятиях в ходе короткого, но важного визита», — написал он.   

Во Владивостоке Моди примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет с 4 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. В программе его официального визита в Россию также встреча с президентом страны Владимиром Путиным. В частности, стороны планируют посетить судостроительный комплекс «Звезда».   

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Премьер-министр Индии рассказал об «особой химии» в отношениях с Путиным

Ранее премьер Индии заявил, что у него сложились особые отношения с президентом России Владимиром Путиным. «В наших отношениях существует особая химия, особая легкость. Здесь, на этом форуме, у нас будет много времени», — сказал Моди.    

В октябре прошлого года Владимир Путин посетил Индию с официальным визитом, в рамках которого был подписан контракт на поставку Индии зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф». Уточнялось, что общая сумма сделки превышает $5 млрд.   

Теги: Наренда Моди, Twitter, Индия, Владивосток
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