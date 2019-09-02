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МИД счел действия США в Идлибе непоследовательными и противоречивыми

Российский МИД обеспокоен действиями США в сирийском Идлибе и считает их противоречивыми и непоследовательными. Об этом говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Как отмечают дипломаты, с одной стороны США требуют остановить эскалацию напряженности в регионе и «нагнетают страсти в связи со страданиями гражданского населения, игнорируя беспрецедентную концентрацию террористов». С другой — наносят авиаудар, в результате которого есть жертвы и разрушения.

«Возникает вопрос — чем американские бомбы «лучше» российских и почему террористические цели США более «законны», чем террористические объекты, которые были уничтожены сирийскими правительственными войсками при поддержке российской авиации?» — говорится в заявлении МИДа.

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Госдеп назвал операцию в Идлибе целенаправленным ответом террористам

Ведомство рассчитывает, что «ооновские гуманитарщики» при подготовке докладов учтут последствия операции США в Идлибе и сообщат о ее последствиях для мирных жителей и объектов гражданской инфраструктуры Совбезу ООН.

Днем 1 сентября российский Центр примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии заявил, что США нанесли авиаудар по зоне деэскалации в Идлибе, не предупредив об этом Россию и Турцию. Военные сочли, что действия Вашингтона поставили под угрозу режим прекращения огня в Идлибе, «а на ряде направлений сорвали его».

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Военные США нанесли удар по объекту террористов в Сирии

США объяснили авиаудар необходимостью уничтожить пункт управления террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России). Представитель Госдепа назвал эту операцию «точным и целенаправленным» ответом боевикам, связанным с «Аль-Каидой».

Теги: Идлиб, МИД России, Сирия
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