МИД счел действия США в Идлибе непоследовательными и противоречивыми

Российский МИД обеспокоен действиями США в сирийском Идлибе и считает их противоречивыми и непоследовательными. Об этом говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Как отмечают дипломаты, с одной стороны США требуют остановить эскалацию напряженности в регионе и «нагнетают страсти в связи со страданиями гражданского населения, игнорируя беспрецедентную концентрацию террористов». С другой — наносят авиаудар, в результате которого есть жертвы и разрушения.

«Возникает вопрос — чем американские бомбы «лучше» российских и почему террористические цели США более «законны», чем террористические объекты, которые были уничтожены сирийскими правительственными войсками при поддержке российской авиации?» — говорится в заявлении МИДа.

Ведомство рассчитывает, что «ооновские гуманитарщики» при подготовке докладов учтут последствия операции США в Идлибе и сообщат о ее последствиях для мирных жителей и объектов гражданской инфраструктуры Совбезу ООН.