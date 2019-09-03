Прокурор запросил 5 лет колонии для обвиненного в нападении на омоновца

Государственный обвинитель затребовал наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима для участника акции 27 июля Евгения Коваленко, обвиненного в нападении на полицейского. Об этом сообщает ТАСС.

Дело Коваленко рассматривает Мещанский суд Москвы. По версии следствия, 27 июля, в ходе несогласованной со столичными властями акции, Коваленко бросил в урну сторону сотрудников Росгвардии. Ранее Коваленко свою вину в нападении на полицейского признал.

В ходе судебного заседания защита подсудимого просила его оправдать, уточняет ТАСС. Сам Коваленко заявил, что хоть и бросил урну, но ни в кого не попал, а значит, не причинил никому вреда. Решение суд вынесет 4 сентября.

Акция 27 июля в Москве была организована в поддержку не допущенных к выборам кандидатов в Мосгордуму. Мероприятие не было согласовано со столичными властями и сопровождалось массовым задержанием участников. После акции протеста Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК), а также несколько дел о применении насилия к силовикам.



Ранее во вторник Тверской суд Москвы вынес первые приговоры по «делу 27 июля». Ивана Подкопаева, обвиненного в применении насилия к представителям власти приговорили к трем годам колонии общего режима. Еще одного участника акции 27 июля, предпринимателя Данила Беглеца, приговорили к двум годам за то, что он пытался помешать полицейскому проводить задержание.