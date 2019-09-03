Соболь в пятый раз оштрафовали за несогласованный митинг

Соболь в пятый раз оштрафовали за несогласованный митинг

Юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь оштрафовали на 300 тыс. руб. за призывы к участию в несогласованной акции протеста 31 августа, сообщили РБК в пресс-службе Троицкого районного суда Москвы.

Соболь признали виновной по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).



Как отметила Соболь в своем Twitter, сумма штрафов превысила уже 1,2 млн руб. «Очередная попытка административного давления на меня как независимого кандидата. Не боюсь, сдаваться не собираюсь. Буду обжаловать вплоть до ЕСПЧ», — написала она.

27 июля Хамовнический суд оштрафовал юриста ФБК на 300 тыс. руб., 3 августа Щербинский суд выписал ей штраф на сумму 300 тыс. руб., 12 августа Троицкий суд назначил ей штраф на сумму 300 тыс. руб., 7 августа Хорошевский суд Москвы взыскал с нее аналогичную сумму.

С июля в Москве проходят протестные акции в поддержку кандидатов на выборы в Мосгордуму, которым избиркомы отказали в регистрации из-за претензий к собранным подписям. По официальным данным, за участие в несогласованных мероприятиях в столице были задержаны более 1,6 тыс. человек.