Сумма штрафов Соболь превысила 900 тыс. руб.

Хорошевский суд Москвы оштрафовал юриста Фонда борьбы с коррупцией, незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь за призывы к участию в несогласованной акции протеста 27 июля на 300 тыс. руб. Об этом сообщается на сайте суда. Решение было принято 7 августа.

Соболь признали виновной по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Соболь в Twitter сообщила, что в этот раз даже повестки не получала в суд.

27 июля Хамовнический суд оштрафовал юриста ФБК на 30 тыс. руб., 3 августа Щербинский суд выписал ей штраф на сумму 300 тыс. руб., 12 августа Троицкий суд назначил ей аналогичное наказание.

Тогда Соболь написала в Twitter, что узнала о штрафе из СМИ, добавив, что намерена обжаловать решение в ЕСПЧ.