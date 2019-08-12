Соболь повторно оштрафовали на 300 тыс. руб.

Троицкий суд Москвы оштрафовал незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы, юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь на 300 тыс. руб. за повторное нарушение правил проведения митингов (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Об этом сообщила РБК пресс-секретарь суда Ксения Алексеева.

Она добавила, что протокол был составлен по итогам несанкционированной акции, состоявшейся 3 августа в центре Москвы.

Ранее штраф по аналогичной статье на ту же сумму ей уже назначал Щербинский суд.

«В совокупности я уже получила 350 тыс. административного штрафа, и теперь еще новые 300 тыс., о которых я узнала впервые от корреспондента РБК. Итого в общей сложности на меня по административным делам наложили в течение года уже четыре штрафа в сумме 650 тыс. руб.», — сообщила РБК Соболь. Все штрафы она назвала «политическим давлением».

Она отметила, что Троицкий суд Москвы «специально дал максимальную планку штрафа, поскольку они не могут применить административный арест».

«Кроме того, я прохожу пока что в статусе свидетеля по двум уголовным делам, которые были сфабрикованы за последние несколько недель в результате политического кризиса, который возник из-за недопуска независимых кандидатов к выборам», — сказала Соболь и добавила, что «считает это также политически мотивированным давлением на нее как независимого кандидата».