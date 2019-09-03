Главу МВД Грузии выдвинули в премьер-министры

Правящая партия «Грузинская мечта» выдвинула главу МВД страны Георгия Гахарию на пост премьер-министра. Об этом сообщает грузинский «Первый канал».

Накануне в отставку с должности премьера подал Мамука Бахтадзе, который возглавлял грузинское правительство с июня 2018 года. До этого он был министром финансов. Свое решение Бахтадзе объяснил тем, что стране нужны новые лица в политике.

В соответствии с конституцией, кандидат в премьеры должен быть утвержден парламентом в должности, затем он представит депутатам обновленный состав правительства, которому парламент должен вынести вотум доверия. Процедура должна произойти в течение двух недель после отставки премьера.

О том, что новым главой правительства может стать Гахария, ранее сообщили источники агентства «ИнтерпрессНьюс». Он занимал пост министра внутренних дел и вице-премьера с ноября 2017 года.