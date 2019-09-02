Путин в шутку предложил назначить Мутко мэром Тулуна

Президент России Владимир Путин во время встречи с пострадавшими от паводка жителями Тулуна в шутку предложил назначить главой города вице-премьера Виталия Мутко, передает ТАСС.

Путин напомнил, что 8 сентября состоятся выборы, и призвал тулунцев выбирать тех, кому они доверяют. В ответ горожане попросили президента назначить местную власть.

«Может, Мутко назначить?» — в шутку предложил глава государства.

2 сентября Путин приехал в Тулун, чтобы ознакомиться с ходом восстановительных работ. Президент встретился с жителями города, а также посетил восстановленную общеобразовательную школу № 6.