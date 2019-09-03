Подросток в Алабаме застрелил пятерых членов своей семьи

В американском штате Алабама вечером 2 сентября четырнадцатилетний подросток застрелил пятерых членов своей семьи. Об этом со ссылкой на шерифа округа Лаймстоун сообщает Fox17.

По словам шерифа, подросток сам обратился в экстренные службы и вызвал медиков. Три человека умерли до прибытия спасателей, двое в критическом состоянии скончались в больнице, куда их доставили на вертолете. На место происшествия также прибыли сотрудники службы шерифа, которым мальчик рассказал, что сам застрелил членов своей семьи.

«14-летний звонивший был допрошен и признался в расстреле всех пяти членов его семьи», — говорится в Twitter шерифа округа. Подросток сотрудничает с полицией и помогает офицерам в поиске выброшенного им 9-миллимитрового пистолета.

30 августа в Алабаме не менее десяти человек пострадали в результате стрельбы на спортивном стадионе в городе Мобил после футбольного матча между школьными командами. В ходе инцидента были убиты шесть человек, еще четверо получили ранения разной степени тяжести. Возраст пострадавших от 15 до 18 лет.

В середине августа два человека погибли в результате стрельбы в университете штата. Президент США Дональд Трамп после этого предложил построить в стране больше психиатрических лечебниц. Эти люди, [которые устраивают массовые убийства], психически нездоровы. <...> Мы не можем позволить этим людям находиться на улицах», — сказал он.