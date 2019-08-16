Два человека погибли из-за стрельбы около университета Алабамы

В американском штате Алабама два человека погибли и трое пострадали в результате стрельбы у Государственного университета Алабамы. Об этом сообщает The New York Post.

Врачи оценивают состояние двоих пострадавших как тяжелое, жизни еще одного человека ничего не угрожает. Информации о задержании стрелка пока нет.

Ректор Государственного университета Алабамы Квинтон Росс заявил, что стрельба произошла не на территории университетского кампуса, а около зданий неподалеку. Он рассказал, что администрация университета сотрудничает с полицией для выявления всех деталей произошедшего.

3 августа стрельба произошла в супермаркете в городе Эль-Пасо в штате Техас. В момент нападения в магазине, по данным полиции, находились около 3 тыс. человек. Жертвами стрельбы стали 20 человек, еще 26 получили ранения. Подозреваемого задержали.