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Alibaba $216 (+27,77%) прогноз Jefferies к 05.08.20
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Два человека погибли из-за стрельбы около университета Алабамы

В американском штате Алабама два человека погибли и трое пострадали в результате стрельбы у Государственного университета Алабамы. Об этом сообщает The New York Post.

Врачи оценивают состояние двоих пострадавших как тяжелое, жизни еще одного человека ничего не угрожает. Информации о задержании стрелка пока нет.

Ректор Государственного университета Алабамы Квинтон Росс заявил, что стрельба произошла не на территории университетского кампуса, а около зданий неподалеку. Он рассказал, что администрация университета сотрудничает с полицией для выявления всех деталей произошедшего.

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3 августа стрельба произошла в супермаркете в городе Эль-Пасо в штате Техас. В момент нападения в магазине, по данным полиции, находились около 3 тыс. человек. Жертвами стрельбы стали 20 человек, еще 26 получили ранения. Подозреваемого задержали.

Позднее в тот же день стрельба произошла в городе Дейтоне (штат Огайо). В результате погибли десять человек, включая нападавшего, более 20 получили ранения. Дональд Трамп назвал стрельбу в Техасе проявлением трусости.

Теги: стрельба, Алабама
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