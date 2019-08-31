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Dollar General $180 (+16,27%) прогноз Barclays Capital к 29.08.20 Купить
Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
Amazon $2 250 (+26,87%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
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Десять человек пострадали при стрельбе на стадионе в Алабаме

Не менее десяти человек пострадали в результате стрельбы на спортивном стадионе в городе Мобил штата Алабама (США). Об этом сообщает Fox News со ссылкой на местную полицию.

Стрельба произошла в пятницу, 30 августа, после футбольного матча между школьными командами. В ходе инцидента были убиты шесть человек, еще четверо получили ранения разной степени тяжести. Возраст пострадавших от 15 до 18 лет.

После стрельбы сотрудники полиции задержали двух человек, однако не уточняется, являются ли взятые под стражу подозреваемыми. В настоящее время проводится их допрос.  

Пять пострадавших были доставлены в больницу в критическом состоянии, передает NBC 15 News. По данным телеканала, среди них есть как мужчины, так и женщины. Три человека были госпитализированы на машине скорой помощи, еще двое прибыли в больницу на личном транспорте.    

Ранее, 16 августа, в штате уже произошла стрельба у Государственного университета Алабамы. Тогда в ходе инцидента погибли два человека, еще трое пострадали. Врачи оценивали состояние раненых как тяжелое.  

В начале августа в Эль-Пасо (Техас) произошла стрельба в супермаркете Walmart, жертвами которой стали 20 человек, еще 26 получили ранения. Полиция задержала подозреваемого 21-летнего Патрика Крузиуса.  

С целью уменьшения массовых расстрелов на территории США президент страны Дональд Трамп предложил строить больше психиатрических больниц. По его словам, причина расстрелов лежит в массовом закрытии лечебниц во второй половине XX века. 

Теги: стрельба, Алабама
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