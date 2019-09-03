Минпромторг опроверг отказ от выпуска укороченных Superjet

Минпромторг опроверг информацию об отказе выпуска укороченной версии самолета Sukhoi Superjet. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя ведомства.

«Информация об отказе развития семейства SSJ не соответствует действительности. Соглашение о намерениях с S7 рассматривается нами как перспектива развития программы, пилот частно-государственного партнерства в области авиастроения», — отметили в Минпромторге.

В ведомстве отметили, что по их расчетам французский двигатель SaM146, который сейчас используется на SSJ100, «переразмерен» и не обеспечивает экономическую эффективность самолета. Для его замены и повышения конкуренции в поставках министерство с авиапроизводителем запустило проекты создания российского двигателя ПД-8 и его комплектующих.

При условии появления развитой региональной системы послепродажного обслуживания, частных инвестиций и якорного заказа ведомство будет готово начать производство укороченной версии Superjet, подтвердили в Минпромторге.

В интервью «Ведомостям» 3 сентября совладелец S7 Group Владислав Филев заявил что Минпромторг отказался производить SSJ на 75 мест, который заказала S7. По его словам, нежелание Минпромторга слушать авиаотрасль приводит к «катастрофическим последствиям».