В Екатеринбурге изменили список площадок под строительство храма

Члены рабочей группы по строительству храма Святой Екатерины в Екатеринбурге исключили площадку на месте снесенной телебашни из списка возможных мест под возведение собора, передает «Екатеринбург онлайн». Вместо нее в список включили площадку на набережной реки Исети за Макаровским мостом.

Ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский уже предлагал исключить место сноса телебашни Уральской горно-металлургической компании из списка. Он пояснил, что на участке планирует построить ледовую арену.

В конце июня архитекторы, депутаты и защитники сквера определили, какие земельные участки больше всего подходят для строительства собора Святой Екатерины. В конечный вариант списка попали три площадки: территория Приборостроительного завода, пустырь на перекрестке Фурманова — Белинского и исключенная в последнем варианте площадка, где ранее располагалась телебашня.

Недостроенная Екатеринбургская телебашня высотой около 300 м была самым высоким строением города. В 2018 году башню снесли.

В мае в Екатеринбурге прошли массовые протесты из-за планов построить храм на территории сквера у Театра драмы. Президент Владимир Путин предложил местным властям учесть мнение жителей города. В середине июня епархия Екатеринбурга отказалась от идеи строительства собора в сквере.