Мэр Екатеринбурга предложил оставить две площадки для возведения храма

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский предложил оставить два места из списка рабочей группы с тремя потенциальными площадками под строительство храма Святой Екатерины. Об этом сообщает местный телеканал ЕТВ.

Вечером 26 июня рабочая группа по итогам заседания предложила вынести на опрос пустырь на перекрестке Белинского — Фурманова, территорию бывшего приборостроительного завода на набережной, на месте снесенной телебашни и на улице Татищева (напротив «Екатеринбург Арены»). При этом сквер в центре города был исключен из списка возможных площадок.

Комментируя решение группы, Высокинский предложил оставить две площадки из трех. Он пояснил, что на месте сноса телебашни УГМК (Уральская горно-металлургическая компания) планирует построить ледовую арену.

«Там не просто выписано разрешение на строительство арены, но уже ведутся технологические работы, остановить их и что-либо переделать будет очень сложно», — пояснил мэр города.