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Политика ,  
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Лукашенко заявил о верности Белоруссии договору РСМД

Белоруссия не намерена выходить из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил президент страны Александр Лукашенко в ходе выступления на международной конференции по борьбе с терроризмом, передает газета «Беларусь сегодня». По словам белорусского лидера, речи о размещении ракет на территории страны не идет.

«Повторю, что Беларусь являлась полноправной участницей ДРСМД. Мы не выходили из него и не намерены производить или размещать такие ракеты, если они не будут угрожать нашей безопасности», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что видит большую опасность в прекращении действия соглашения, передает БелТА. «Если мы не остановимся, считайте, что мы сделали первый шаг к новой войне. И дай бог, чтобы эта война обошлась хотя бы без ядерного оружия», — сказал Лукашенко. Он добавил, что договор о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе мог бы внести большой вклад в укрепление безопасности в мире.

В начале августа США вышли из ДРСМД. Причиной в Вашингтоне назвали нарушения со стороны России, в частности — испытание ракеты 9М729, которая, по оценке США, способна пролететь свыше 500 км. Россию, в свою очередь, не устраивало развертывание американских пусковых установок Mk-41 в Румынии, так как с этих установок возможен запуск ракет с дальностью, превышающей нормы ДРСМД. После выхода Вашингтона из соглашения Москва также приостановила исполнение договора.

Политика
Россия заявила об угрозе краха еще одного договора после ДРСМД

В середине августа США провели первое после официального выхода из ДРСМД испытание крылатой ракеты, способной поражать цели на расстоянии более 500 км, что запрещено положениями договора. Президент России Владимир Путин попросил правительство оценить угрозу от испытания и поручил «принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа».

Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия, ДРСМД
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