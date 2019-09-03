Лукашенко заявил о верности Белоруссии договору РСМД

Белоруссия не намерена выходить из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил президент страны Александр Лукашенко в ходе выступления на международной конференции по борьбе с терроризмом, передает газета «Беларусь сегодня». По словам белорусского лидера, речи о размещении ракет на территории страны не идет.

«Повторю, что Беларусь являлась полноправной участницей ДРСМД. Мы не выходили из него и не намерены производить или размещать такие ракеты, если они не будут угрожать нашей безопасности», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что видит большую опасность в прекращении действия соглашения, передает БелТА. «Если мы не остановимся, считайте, что мы сделали первый шаг к новой войне. И дай бог, чтобы эта война обошлась хотя бы без ядерного оружия», — сказал Лукашенко. Он добавил, что договор о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе мог бы внести большой вклад в укрепление безопасности в мире.

В начале августа США вышли из ДРСМД. Причиной в Вашингтоне назвали нарушения со стороны России, в частности — испытание ракеты 9М729, которая, по оценке США, способна пролететь свыше 500 км. Россию, в свою очередь, не устраивало развертывание американских пусковых установок Mk-41 в Румынии, так как с этих установок возможен запуск ракет с дальностью, превышающей нормы ДРСМД. После выхода Вашингтона из соглашения Москва также приостановила исполнение договора.