Большинство россиян заявили о готовности к корпоративам без алкоголя

Больше половины работающих россиян (51%) заявили о готовности отказаться от спиртных напитков на корпоративах. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала для поиска работы и подбора персонала Работа.ру, пишет RT.

По данным исследования, треть респондентов употребляет алкоголь реже раза в месяц, при этом 23% не употребляют спиртного вовсе. В опросе также уточнялось отношение россиян к курению. Хотя большинство (75%) опрошенных не курят, больше трети (35%) заявили, что курилка на рабочем месте необходима, а 57% негативно отнеслись к идее введения штрафов за перекуры в рабочее время.

43% респондентов отметили, что наиболее эффективный способ мотивировать сотрудников отказаться от вредных привычек — премии. Чуть больше трети опрошенных признали эффективность нематериальных стимулов (сокращение рабочего дня, дополнительный выходной и пр.).

По данным опроса, 66% респондентов готовы заниматься физкультурой в рабочее время, однако на работе у подавляющего большинства опрошенных (86%) не предусмотрен перерыв на зарядку, фитнес или занятия спортом.