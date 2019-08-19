Минздрав предложил предприятиям ввести физкульт-брейки для сотрудников

Министерство здравоохранения России предложило работодателям организовывать для сотрудников так называемые физкульт-брейки — перерывы для выполнения небольших комплексов упражнений прямо на рабочем месте. Данная информация содержится в программе «Укрепление здоровья работающих», разработанной экспертами ведомства.

Целью таких мероприятий является снятие стресса, снижение утомляемости и профилактика производственного травматизма, говорится в документе. Проводить такие разминки следует как минимум один раз в день. Разработать комплекс упражнений предприятия должны совместно со специалистами по физической активности.

В качестве рабочих названий для физкульт-брейков на производстве в ведомстве предложили такие варианты, как «Зарядка для офиса», «Офисная йога» и «Пилатес для офиса», а к качестве примера внедрения таких перерывов в Минздраве привели корпоративные программы «Северстали» и «Уралсиба».

Кроме того, министерство предлагает проводить два раза в год «Неделю физической активности». В это время работники предприятий, по задумке министерства, будут отказываться от лифтов в пользу хождения по лестницам, смогут участвовать в велопробегах и спартакиадах, проводить гимнастику в офисах. К участию в спортивных мероприятиях сотрудникам организаций предлагается привлекать и членов своих семей.