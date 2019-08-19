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BRENT $60 (+2,25%) прогноз Barclays Capital к 31.03.20
En+ ₽787,22 (+65,59%) прогноз Атон к 14.08.20
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Минздрав предложил предприятиям ввести физкульт-брейки для сотрудников

Министерство здравоохранения России предложило работодателям организовывать для сотрудников так называемые физкульт-брейки — перерывы для выполнения небольших комплексов упражнений прямо на рабочем месте. Данная информация содержится в программе «Укрепление здоровья работающих», разработанной экспертами ведомства.

Целью таких мероприятий является снятие стресса, снижение утомляемости и профилактика производственного травматизма, говорится в документе. Проводить такие разминки следует как минимум один раз в день. Разработать комплекс упражнений предприятия должны совместно со специалистами по физической активности.

В качестве рабочих названий для физкульт-брейков на производстве в ведомстве предложили такие варианты, как «Зарядка для офиса», «Офисная йога» и «Пилатес для офиса», а к качестве примера внедрения таких перерывов в Минздраве привели корпоративные программы «Северстали» и «Уралсиба».

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Кроме того, министерство предлагает проводить два раза в год «Неделю физической активности». В это время работники предприятий, по задумке министерства, будут отказываться от лифтов в пользу хождения по лестницам, смогут участвовать в велопробегах и спартакиадах, проводить гимнастику в офисах. К участию в спортивных мероприятиях сотрудникам организаций предлагается привлекать и членов своих семей.

В Минздраве также рекомендовали создать в офисах компаний комнаты психоэмоциональной разгрузки с аромалампами, капсулами сна и массажными креслами, а для мониторинга стресса на рабочем месте предусмотреть психологическое тестирование и физиологические исследования.

Ранее стало известно, что Минздрав предложил работодателям проводить тестирование своих сотрудников на употребление алкоголя при помощи алкотестера. Согласно инициативе, нововведение снизит количество несчастных случаев на производстве.

Теги: Минздрав, физкультура
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