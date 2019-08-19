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OBUV ₽103 (+82,62%) прогноз Ренессанс Капитал к 08.04.20
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Общество ,  
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Минтруд не увидел оснований для урезания зарплат курящим сотрудникам
Минздрав рекомендовал компаниям штрафовать курящих и поощрять некурящих сотрудников. Однако по Трудовому кодексу ограничивать права из-за факторов, не связанных с работой сотрудника, нельзя, напомнили в Минтруде
Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Минтруд считает важной работу по борьбе с курением, но не видит оснований для ограничения прав или установления преимуществ на основе факторов, не связанных с деловыми качествами сотрудников, сообщили РБК в пресс-службе министерства.

В соответствии с Трудовым кодексом, зарплата — это вознаграждение за труд в зависимости от квалификации сотрудника, а также сложности, количества, качества и условий его работы, напомнили в Минтруде. «Таким образом курение не может рассматриваться как фактор, учитываемый при установлении систем заработной платы», — заявили в пресс-службе.

Однако работодатель может принять меры для обеспечения «трудовой дисциплины» в случае, чтобы перерывы не сказывались на рабочих процессах отрицательно, добавили в министерстве.

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Ранее в Минздраве посоветовали работодателям создать систему штрафов и поощрений для сотрудников в зависимости от того, курят они или нет. Такое предложение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья». В пресс-службе министерства пояснили РБК, что предложенные в документе меры — рекомендации, которые не обязательны к исполнению.

В программе говорится, что зарплаты курящих в США, Великобритании, Германии и Канаде на 2-23% ниже, чем у некурящих. Для разработки штрафных санкций работодателям советуют оценить трудопотери и материальные издержки, связанные с курением сотрудников.

Помимо штрафов, авторы программы предлагают включить в ДМС помощь по отказу от курения и лечение табачной зависимости, в том числе предусмотреть полное или частичное финансирование медикаментозной терапии.

Авторы: Юлия Старостина, Константин Нагаев
Теги: Минтруд, штраф за курение
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