СК назвал имя причастного к обстрелу в Донбассе украинского военного

К обстрелу наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), представителей ДНР и фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» 1 сентября в Донбассе причастен командир бригады Вооруженных сил Украины, установили следователи. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следственного комитета.

«Следователи установили причастность командира 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Андрея Гнатова к артиллерийскому обстрелу группы гражданских лиц 1 сентября этого года», — указано в сообщении ведомства. Против него возбудили уголовное дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны (ст. 356 УК России).

Обстрел произошел в воскресенье, 1 сентября, в селе Коминтерново в Донбассе. Под него попали не участвующие в вооруженном конфликте сотрудники ОБСЕ и представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, а также внештатный фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Александр Гаюк. Им удалось укрыться в безопасном месте.