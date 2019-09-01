Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел в Донбассе

Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) попали под обстрел в селе Коминтерново в Донбассе. Сообщение опубликовано на сайте представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК. Там утверждается, что обстрел начался в 12:15 мск и велся со стороны украинских военных.

В сообщении сказано, что представители ОБСЕ и СЦКК приехали на место для фиксации последствий вчерашнего обстрела. Отмечается, что представители ранее получили гарантии безопасности от украинской стороны.

«РИА Новости» сообщило, что под обстрел также попал внештатный фотокор МИА «Россия сегодня» Александр Гаюк. По его словам, в 20–30 м от группы наблюдателей прозвучал взрыв, после чего начались выстрелы из стрелкового оружия. В результате пострадавших нет.

29 августа представитель Народной милиции ДНР сообщил о гибели трех военнослужащих в результате минометного обстрела. Еще пять человек получили ранения. Сообщалось, что прицельные удары были нанесены с позиций 35-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины.