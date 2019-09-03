В Кемеровской области суд закрыл детсад из-за радиации

Мариинский городской суд Кемеровской области приостановил работу детского сада из-за повышенного содержания в помещениях радиоактивного вещества радона. Об этом сообщается на сайте суда.

В частности, уровень радона был превышен в игровых комнатах, медицинских и методическом кабинетах, а также в кабинете заведующей. По данным суда, он достиг от 218,14 до 262,34 Бк/м3. При этом норма составляет не более 200 Бк/м3.

Отмечается, что в холле одного из зданий уровень содержания радиоактивного вещества составил 392,6 Бк/м3, а в спальне старшей группы — 851,76 Бк/м3.

В суде добавили, что частицы радона вызывают микроожоги в легких, а также могут вызвать рак и негативно влияют на иммунную, кроветворную и половую функции человека.