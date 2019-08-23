Архангельский Минздрав объяснил найденный у одного из врачей цезий-137

У одного из архангельских медиков, который работал с пострадавшими в результате аварии на военном полигоне под Северодвинском, когда при испытании жидкостной реактивной двигательной установки там произошел взрыв, нашли радиоактивный цезий-137. Попадание этого элемента в организм с ЧП никак не связано. Об этом РБК сообщили в пресс-службе губернатора Архангельской области.

Обычно цезий-137 образуется при делении ядер в ядерных реакторах и оружии.

Элемент нашли в мышечных тканях медработника. Тем не менее специалисты не связывают его присутствие в организме с инцидентом на военном полигоне в Нёноксе. Они отметили, что этот элемент попал в организм через продукты питания.

Всего обследование после аварии прошли более 110 человек — это врачи, специалисты, водители, пилоты, другие сотрудники системы здравоохранения региона, которые были задействованы после взрыва. Обследование организовали по поручению губернатора региона.

20 медработников дополнительно обследовали в Федеральном медицинском биофизическом центре имени Бурназяна ФМБА в Москве. Их исследовали на спектрометре ионизирующих излучений человека.