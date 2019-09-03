Росстат назвал процент трудоустроенных россиянок

В России 53,2% женщин работали в 2018 году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Росстата.

По данным службы, в стране работает 59,8% граждан в возрасте от 15 лет. В ведомстве добавили, что при этом доля трудоустроенных мужчин составляет 67,8%.

Профессор кафедры корпоративного управления Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Елена Яхонтова рассказала «РИА Новости», что данные Росстата можно объяснить спадом экономической активности и увольнениями персонала.

«Женщины как дискриминируемая категория первыми попадают под сокращения», — сказала она.