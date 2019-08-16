Число безработных россиян предпенсионного возраста выросло

Численность безработных россиян предпенсионного возраста во втором квартале 2019 года увеличилась до 122,6 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минтруда.

«На 1 июля в органах службы занятости были зарегистрированы 122,6 тыс. граждан предпенсионного возраста», — сказали в пресс-службе.

Агентство добавляет со ссылкой на данные Роструда, что в первом квартале текущего года официально числились безработными около 113 тыс. граждан предпенсионного возраста.

В Минтруде отметили, что максимальное пособие по безработице для этой категории населения составляет 11 тыс. 280 руб., и его получают около 80% безработных.