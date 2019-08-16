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Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Macy's $28 (+74,45%) прогноз Deutsche Bank к 17.05.20
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Общество ,  
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Число безработных россиян предпенсионного возраста выросло

Численность безработных россиян предпенсионного возраста во втором квартале 2019 года увеличилась до 122,6 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минтруда.

«На 1 июля в органах службы занятости были зарегистрированы 122,6 тыс. граждан предпенсионного возраста», — сказали в пресс-службе.

Агентство добавляет со ссылкой на данные Роструда, что в первом квартале текущего года официально числились безработными около 113 тыс. граждан предпенсионного возраста.

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В Минтруде отметили, что максимальное пособие по безработице для этой категории населения составляет 11 тыс. 280 руб., и его получают около 80% безработных.

В середине июля Минтруд отказался увеличить минимальный и максимальный размеры пособия по безработице в 2020 году. В разработанном ведомством постановлении правительства говорится, что для выплат пособий в бюджете заложили 54,319 млрд руб.

При этом выплаты для россиян предпенсионного возраста также не увеличат. В пояснительной записке к документу отмечается, что в 2020 году число предпенсионеров возрастет более чем в полтора раза.

Теги: Минтруд, безработные
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