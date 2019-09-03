В Раде назвали катастрофой ситуацию с запасами угля на Украине

Депутат Верховной рады Украины от партии «Батькивщина» и глава Независимого союза горняков Михаил Волынец назвал катастрофой ситуацию с запасами угля в стране. Об этом он сообщил в эфире телеканала Zik, опубликованном на YouTube.

«Мы сейчас имеем на складах тепловых электростанций на 54% меньше угля, чем за соответствующий период прошлого года. В прошлом году мы имели проблемы накопления угля на складах, а сейчас это просто катастрофа» (цит. по изданию «Главком»), — сказал он.

По мнению депутата, если новое руководство Украины не объединит усилия для решения этой проблемы, то в стране могут начаться ограничения подачи электроэнергии предприятиям и впоследствии их остановка.

Волынец заявил, что также может произойти «развал энергетической системы». Он отметил, что проблема с накоплением угля на складах связана с ситуацией ценообразования на энергоресурсы.