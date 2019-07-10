Угольщики Донбасса пожаловались властям на долги компании Курченко

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,64 -0,27 EUR Бирж. 71,38 -0,22 Brent 65,58 +2,01% USD Нал. 64,10 63,31 EUR Нал. 72,01 71,12 USD ЦБ 63,80 +0,03 EUR ЦБ 71,56 +0,10 EUR/USD 1,1216 +0,0011 BTC/USD Бирж. 13 028,00 +437,00 IMOEX 2 816,84 -0,21% RTSI 1 394,23 -0,05% DJIA 26 783,49 -0,08% Nasdaq 8 141,73 +0,54%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Procter & Gamble $125 (+10,62%) прогноз Goldman Sachs к 03.07.20
CBS $63 (+19,77%) прогноз BMO Capital Markets к 02.04.20
BRENT $76 (+18,21%) прогноз BNP Paribas к 30.09.19
Cisco $65 (+15,08%) прогноз Cowen к 30.05.20
НОВАТЭК ₽1 382 (+5,56%) прогноз Финам к 08.10.19
Procter & Gamble $125 (+10,62%) прогноз Goldman Sachs к 03.07.20
CBS $63 (+19,77%) прогноз BMO Capital Markets к 02.04.20
BRENT $76 (+18,21%) прогноз BNP Paribas к 30.09.19
Cisco $65 (+15,08%) прогноз Cowen к 30.05.20
НОВАТЭК ₽1 382 (+5,56%) прогноз Финам к 08.10.19
Лента новостей
Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 63,8 (+0,03) Quote, 13:26
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 71,56 (+0,1) Quote, 13:26
«Росгосстрах» возглавит бывший глава «ВТБ Страхование» Гальперин Бизнес, 14:06 Сочное питание: как получить максимум пользы из фруктов, овощей и зелени РБК и Philips, 14:03 МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве 10 июля Общество, 14:01 Какая видеоигра развивает креативность Стиль, 14:00 Во «ВКонтакте» объявили сбор возмещения похищенных кассиром ₽20 млн Общество, 13:59 Почему разругались Япония и Южная Корея Quote, 13:57 «Макдоналдс» обвинил Роскачество в нарушениях при исследовании бургеров Бизнес, 13:54 10 экспресс-методов, которые помогут не уснуть на работе Спецпроект РБК PINK, 13:49 Ярославский «Локомотив» подписал контракт с канадским хоккеистом Спорт, 13:47 Число погибших из-за паводка в Иркутской области возросло до 25 человек Общество, 13:45 Кудрин раскритиковал прогноз Минфина о росте реальных доходов россиян Экономика, 13:43 Как изменился рынок криптовалют в 2019 году Крипто, 13:40 Киев обвинил «Сметливого» в проходе в закрытую зону учений Sea Breeze Политика, 13:37 Оцифрованные цели: что нужно знать заказчикам офлайн-мероприятий Pro, 13:36
Бизнес ,  
0 
Угольщики Донбасса пожаловались властям на долги компании Курченко
Угольщики Донбасса пожаловались местным властям на «Внешторгсервис» Сергея Курченко, который задерживает оплату поставленного угля. В таких условиях предприятия не могут выплачивать зарплату, а рабочие угрожают забастовками
Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Почему угольщики Донбасса жалуются на Курченко

Ассоциация промышленников и недропользователей самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) направила правительству ЛНР жалобу от имени угольных предприятий на задолженность компании «Внешторгсервис» за поставленный уголь, из-за чего рабочие не получают зарплату и угрожают забастовками. «Внешторгсервис», находящийся под операционным контролем бизнесмена Сергея Курченко, близкого к семье бывшего президента Украины Виктора Януковича, в 2017 году взял на себя управление промышленными предприятиями и угольными шахтами ЛНР и Донецкой народной республики (ДНР), а в 2018-м стал единственным потребителем угля, добытого в непризнанных республиках.

В письме от 21 июня (у РБК есть копия) ассоциация утверждает, что «Внешторгсервис» «систематически нарушает сроки договорных обязательств по оплате угольной продукции в 2017–2019 годах». Письмо отправлено на имя председателя совета министров ЛНР Сергея Козлова и министра топлива, энергетики и угольной промышленности республики Павла Мальгина. РБК направил запросы Козлову и Мальгину. Представитель «Внешторгсервиса» не ответил на запрос РБК, с Курченко связаться не удалось.

Донецкий политолог Роман Манекин подтвердил РБК, что в последние месяцы на предприятиях в ДНР и ЛНР, находящихся под управлением «Внешторгсервиса», проходят сокращения и наблюдаются проблемы с выплатой зарплат. «Долги есть, причем по всем отраслям. И они действительно очень большие, несколько миллиардов рублей в каждой отрасли», — отметил он. По данным Ассоциации промышленников и недропользователей ЛНР, задолженность «Внешторгсервиса» перед одним из угольных предприятий («Укримпекс») на 21 июня составляла около 133 млн руб.

Угольщики обращают внимание властей и на проблемы с вывозом продукцией из-за действий другой компании Курченко — «Газ-Альянса», который является единственным поставщиком угля с территорий ДНР и ЛНР. «Есть предварительные договоренности по поставкам угля в Турцию, но единственным оператором по ввозу в Россию и транзиту далее является компания «Газ-Альянс», которая не дает вывозить данную продукцию из ЛНР, так как она необходима для коксохимических заводов «Внешторгсервиса», — говорится в обращении ассоциации.

Как компания Курченко нарушила договоренности

«На встрече, проведенной в Москве в апреле 2019 года, руководство «Газ-Альянса» настояло на заключении с марта новых договоров на поставку угольной продукции на менее выгодных условиях, но взамен было обещано строгое выполнение сроков оплаты. Срок оплаты увеличили с 30 до 45 дней», — пишут представители угольщиков Донбасса. Но на сегодня просрочка по ряду платежей уже превышает 60 дней, отмечают они. В таких условиях предприятия не в состоянии выплачивать заработную плату и налоги, платить за электроэнергию и материалы. Отсутствие денежных средств также сказывается на безопасности ведения работ.

Как раз в апреле у «Внешторгсервиса» сменилось руководство: экс-главу компании Владимира Пашкова назначили заместителем председателя правительства ДНР, а исполняющим обязанности гендиректора стал Виктор Николаенко.

Угольные предприятия ЛНР («Укримпекс», «Криничанская» и «Донбассугольинвест») добывают коксующийся уголь дефицитных марок и продают «Внешторгсервису» на 40% дешевле, чем компания закупает в России, и предприятия имеют возможность удвоить поставки при своевременной оплате, говорится в письме ассоциации.

«Внешторгсервис» не справляется со взятыми на себя обязательствами по управлению промышленными активами, заявил РБК бывший ополченец и экс-депутат парламента ДНР Евгений Тинянский. «Из региона вымываются огромные средства, а производственные мощности эксплуатируются на износ, инвестиций никаких. Например, с 2017 года «Внешторсервис» не выделил ни рубля для плановых ремонтов. В итоге — аварии, приход в негодность оборудования и доменных печей», — говорит он. Тинянский планирует создать инициативные группы для обращений в правоохранительные органы, а также пикеты у Минэкономразвития России и администрации президента.

РБК направил запросы в пресс-службы российских Минэкономразвития, Минпромторга, Минэнерго и представителю вице-премьера Дмитрия Козака

Монополист Донбасса

Курченко владеет группой компаний «Газ Украина», медиахолдингом UMH Group, является председателем наблюдательного совета группы ВЕТЭК. Ему также принадлежит футбольный клуб «Металлист» (Харьков). В феврале 2014 года Курченко покинул страну и перевел свой бизнес в Россию. Генпрокуратура Украины обвинила его в присвоении имущества госпредприятий «Укрнафта» и «Укргаздобыча», а также в контрабанде и незаконной реализации нефтепродуктов. В декабре 2017 года суд Киева наложил арест на ценные бумаги UMH. Сам Курченко подал в Печерский районный суд Киева иск к Петру Порошенко, в то время президенту Украины, о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Минфин США ввел санкции против Курченко в 2015 году, а в январе 2018-го под ограничения попали две его компании — «Внешторгсервис» и «Газ-Альянс». По данным американских властей, «Внешторгосервис» весной 2017 года приступил к эксплуатации украинских предприятий, в том числе угольных шахт, находящихся на территориях непризнанных республик, а «Газ-Альянс» занялся экспортом сырья.

ДТЭК Рината Ахметова в марте 2017 года заявила о потере контроля над 11 предприятиями в ДНР и ЛНР, крупнейшие из которых Енакиевский и Алчевский металлургические заводы, после того как власти самопровозглашенных республик ввели там внешнее управление. Киев считает экспорт угля, добываемого на территории этих республик, незаконным, усматривая в нем признаки уголовного преступления по ч. 3 ст. 258-5 УК Украины (финансирование терроризма).

Авторы: Светлана Бурмистрова, Владимир Дергачев
Теги: Сергей Курченко
Материалы по теме
Компания Курченко стала единственным поставщиком угля из Донбасса
Бизнес
В Швейцарии арестовали счета Курченко на сумму $2 млн
Общество
ДТЭК пригрозил «Донбассэнерго» судом в случае незаконных закупок угля
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter