Угольщики Донбасса пожаловались властям на долги компании Курченко

Угольщики Донбасса пожаловались местным властям на «Внешторгсервис» Сергея Курченко, который задерживает оплату поставленного угля. В таких условиях предприятия не могут выплачивать зарплату, а рабочие угрожают забастовками

Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Почему угольщики Донбасса жалуются на Курченко

Ассоциация промышленников и недропользователей самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) направила правительству ЛНР жалобу от имени угольных предприятий на задолженность компании «Внешторгсервис» за поставленный уголь, из-за чего рабочие не получают зарплату и угрожают забастовками. «Внешторгсервис», находящийся под операционным контролем бизнесмена Сергея Курченко, близкого к семье бывшего президента Украины Виктора Януковича, в 2017 году взял на себя управление промышленными предприятиями и угольными шахтами ЛНР и Донецкой народной республики (ДНР), а в 2018-м стал единственным потребителем угля, добытого в непризнанных республиках.

В письме от 21 июня (у РБК есть копия) ассоциация утверждает, что «Внешторгсервис» «систематически нарушает сроки договорных обязательств по оплате угольной продукции в 2017–2019 годах». Письмо отправлено на имя председателя совета министров ЛНР Сергея Козлова и министра топлива, энергетики и угольной промышленности республики Павла Мальгина. РБК направил запросы Козлову и Мальгину. Представитель «Внешторгсервиса» не ответил на запрос РБК, с Курченко связаться не удалось.

Донецкий политолог Роман Манекин подтвердил РБК, что в последние месяцы на предприятиях в ДНР и ЛНР, находящихся под управлением «Внешторгсервиса», проходят сокращения и наблюдаются проблемы с выплатой зарплат. «Долги есть, причем по всем отраслям. И они действительно очень большие, несколько миллиардов рублей в каждой отрасли», — отметил он. По данным Ассоциации промышленников и недропользователей ЛНР, задолженность «Внешторгсервиса» перед одним из угольных предприятий («Укримпекс») на 21 июня составляла около 133 млн руб.

Угольщики обращают внимание властей и на проблемы с вывозом продукцией из-за действий другой компании Курченко — «Газ-Альянса», который является единственным поставщиком угля с территорий ДНР и ЛНР. «Есть предварительные договоренности по поставкам угля в Турцию, но единственным оператором по ввозу в Россию и транзиту далее является компания «Газ-Альянс», которая не дает вывозить данную продукцию из ЛНР, так как она необходима для коксохимических заводов «Внешторгсервиса», — говорится в обращении ассоциации.