Новак объяснил меньшее сокращение добычи нефти ситуацией с «Дружбой»

Россия в августе сократила добычу нефти на 143 тыс. баррелей в сутки в рамках соглашения ОПЕК+. Этот показатель оказался меньше предыдущих из-за расчистки нефтепровода от загрязнения, рассказал глава Минэнерго Александр Новак, сообщается на сайте министерства.

«В рамках ОПЕК+ Россия в августе находится на уровне сокращения добычи нефти в 143 тыс. барр. в сутки относительно октября 2018 года. При этом на конец августа сокращение находилось на уровне 299 тыс. барр. в сутки», — сказал он.

По его словам, меньшее сокращение добычи связано с техническими аспектами по очистке трубопровода от нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений.

Новак отметил, что в июле и июне сокращение составляло 289 тыс. барр. и 278 тыс. барр. в сутки. Глава Минэнерго заявил, что в сентябре 2019 года Россия намерена полностью выполнять условия по уровню добычи в рамках ОПЕК+.