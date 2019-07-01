Квоты по соглашению ОПЕК+ предложили не менять до марта 2020 года

Мониторинговый комитет ОПЕК+, в который входит Россия, предложил министрам стран — участниц сделки продлить ее на тех же условиях еще на девять месяцев. В случае необходимости страны могут немного увеличить добычу

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Все страны — члены мониторингового комитета ОПЕК+ поддержали предложение продлить сделку по ограничению добычи нефти еще на девять месяцев, до марта 2020 года, сообщил журналистам глава российского Минэнерго Александр Новак (его цитирует «Интерфакс»). Обязательства насчет объемов сокращения добычи сохранятся на уровне принятых на первое полугодие 2019 года.

Последний раз 24 страны — участницы сделки ОПЕК+, в число которых входит Россия, продлили сделку на полгода в декабре 2018 года, договорившись о сокращении добычи к октябрю 2018 года на 1,2 млн барр. в сутки. В мае сделка была перевыполнена на 750 тыс. барр. в сутки, сказал Новак.

1 июля предложение мониторингового комитета рассмотрят министры ОПЕК, а во вторник — представители 24 стран — участниц сделки ОПЕК+.

Если рынок сбалансируется раньше 1 марта 2020 года, то можно будет снизить объем сокращений, рассказал министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. «Мы будем гибкими со сроками продления сделки, если запасы сбалансируются к декабрю [2019 года], то можно сделать с меньшим сокращением», — сказал он. В течение торгов 1 июля фьючерс Brent подорожал на 1,78%, затем рост скорректировался до 1%, сейчас баррель Brent стоит $65,9.