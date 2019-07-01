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Квоты по соглашению ОПЕК+ предложили не менять до марта 2020 года
Мониторинговый комитет ОПЕК+, в который входит Россия, предложил министрам стран — участниц сделки продлить ее на тех же условиях еще на девять месяцев. В случае необходимости страны могут немного увеличить добычу
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Все страны — члены мониторингового комитета ОПЕК+ поддержали предложение продлить сделку по ограничению добычи нефти еще на девять месяцев, до марта 2020 года, сообщил журналистам глава российского Минэнерго Александр Новак (его цитирует «Интерфакс»). Обязательства насчет объемов сокращения добычи сохранятся на уровне принятых на первое полугодие 2019 года.

Последний раз 24 страны — участницы сделки ОПЕК+, в число которых входит Россия, продлили сделку на полгода в декабре 2018 года, договорившись о сокращении добычи к октябрю 2018 года на 1,2 млн барр. в сутки. В мае сделка была перевыполнена на 750 тыс. барр. в сутки, сказал Новак.

1 июля предложение мониторингового комитета рассмотрят министры ОПЕК, а во вторник — представители 24 стран — участниц сделки ОПЕК+.

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Если рынок сбалансируется раньше 1 марта 2020 года, то можно будет снизить объем сокращений, рассказал министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. «Мы будем гибкими со сроками продления сделки, если запасы сбалансируются к декабрю [2019 года], то можно сделать с меньшим сокращением», — сказал он. В течение торгов 1 июля фьючерс Brent подорожал на 1,78%, затем рост скорректировался до 1%, сейчас баррель Brent стоит $65,9.

За первое полугодие 2019 года рынок нефти достиг равновесия: по данным подразделения Министерства энергетики США (EIA), дефицит нефти составляет 200 тыс. барр. в сутки, а в декабре 2018 года, накануне продления соглашения, наоборот, наблюдался избыток предложения на уровне 700 тыс. барр. в сутки, говорила РБК директор по консалтингу в сфере госрегулирования ТЭКа Vygon Consulting Дарья Козлова. С другой стороны, спрос на рынке может замедлиться: в ноябре 2018 года Международное энергетическое агентство прогнозировало спрос 1,4 млн барр. в сутки в 2019 году, а в июне 2019 года понизило прогноз до 1,2 млн барр. в сутки.

Решение о судьбе сделки принимается на фоне противоречивых факторов. С одной стороны, лидеры Китая и США Си Цзиньпин и Дональд Трамп в субботу, 29 июня, на саммите G20 дали позитивные сигналы рынку, объявив о возобновлении переговоров: торговая война между двумя странами грозила еще больше замедлить темпы прироста мирового спроса на нефть. Кроме того, члены комитета ФРС США заявили о возможном снижении процентной ставки, а это стимулирует не только рост мировой экономики, но и приток денег в рисковые активы, включая нефтяные фьючерсы, отмечал директор Московского нефтегазового центра Денис Борисов. С другой стороны, в конце года участники рынка ожидают существенного прироста добычи и экспорта нефти в США за счет введения в эксплуатацию новых нефтепроводов в стране.

Автор: Алина Фадеева
Теги: ОПЕК+, цена на нефть
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