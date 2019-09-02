Путин наградил орденом зампреда ЦИК Булаева

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении зампреда ЦИК Николая Булаева орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с формулировкой в документе, Булаев был награжден за «большой вклад в развитие избирательной системы РФ и многолетнюю добросовестную работу».

В июле Владимир Путин наградил орденом Дружбы заместителя председателя Московской городской избирательной комиссии Юрия Ермолова. Ему государственную награду вручили «за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу».

Николай Булаев занимает пост зампреда ЦИК с февраля 2016 года. С 1999 по 2007 и с 2010 по 2015 год он был депутатом Госдумы от «Единой России». В промежутке он возглавлял Федеральное агентство по образованию (Рособразование). В 2015 году вошел в Совет Федерации от Рязанской области.

В ходе текущей избирательной кампании по выборам в Мосгордуму Булаев неоднократно комментировал сложившуюся ситуацию. В начале июля он сообщил, что ЦИК не нашла оснований для проверки из-за петиции, авторы которой требовали от комиссии и властей Москвы зарегистрировать всех не допущенных до выборов независимых кандидатов. Опровергал Булаев и обвинения в адрес ЦИК в том, что избиркомы могли занижать число признанных действительными подписей в поддержку кандидатов от оппозиции.