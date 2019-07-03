ЦИК не нашла в петиции по выборам в Мосгордуму оснований для проверки

ЦИК не нашла в петиции по выборам в Мосгордуму оснований для проверки

ЦИК РФ не нашла оснований для проверок в тексте петиции с требованием допустить всех независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму, сообщает «РИА Новости». Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев заявил, что петиция носит декларативный характер.

«Я попросил правовое управление посмотреть, но пока мы не нашли возможности начать проверку по каким-либо фактам, оно носит в основном политическо-призывный характер, декларативный, профилактируя от ошибок на будущее. Но мы стараемся этих ошибок не допускать», — сказал Булаев на заседании ЦИК. Он также попросил председателя Мосгоризбиркома еще раз обратить внимание на петицию, передает агентство.

2 июля на сайте Change.org была опубликована петиция, адресованная председателю ЦИК Элле Памфиловой, председателю Мосгоризбиркома Валентину Горбунову, мэру Сергею Собянину, а также администрации президента. Авторы петиции потребовали допустить всех независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму. В петиции утверждается, что сбор подписей является одним из запретительных фильтров для независимых кандидатов, так как избирательная комиссия может «с легкостью забраковать настоящие подписи по формальным признакам». В числе авторов петиции есть известные культурные деятели и журналисты: Александр Гельман, Людмила Улицкая, Лев Рубинштейн, Станислав Кучер, Алексей Серебряков, Виктор Шендерович и другие. Петицию уже подписали более 4 тыс. человек.