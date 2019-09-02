Тегеран заявил о неисполнении европейцами обязательств по ядерной сделке

Европейские страны не выполняют свои обязательства по ядерной сделке, считает глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Такое заявление он сделал по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает корреспондент РБК.

«Мы хотим, чтобы европейцы выполняли свои обязательства, и в соответствии с резолюцией Совбеза ООН они должны их выполнять», — сказал Зариф.

Тегеран исполнит взятые на себя обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе (СВПД), как только европейские коллеги полностью осуществят намеченный план действий, добавил он. «Когда европейцы будут полностью выполнять свои обязательства, мы тоже будем полностью выполнять свои обязательства», — сказал Зариф.

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров в свою очередь подтвердил «твердую принципиальную позицию» по сохранению СВПД.

Ранее Тегеран объявил, что 5 сентября может отказаться от значительной части своих обязательств по ядерной сделке, если до этого срока европейские участники соглашения не примут меры по разработке механизмов, позволяющих европейским предпринимателям сотрудничать с Ираном без опасения попасть под санкции со стороны США.